Ben Arfa, işi iyice sermiş!
F.Bahçe'nin teklifini kabul etmeyip sezon başında Nice'den PSG'ye transfer olan Hatem Ben Arfa, Fransız ekibinde beklentileri karşılayamamamı ile ilgili olarak, "Bu durumu kabullenmiyorum; ancak iddiam da yok. Tabii ki durum böyle diye ayrılmayacağım" dedi. PSG'de işi iyice seren Fransız on numaranın menajeri Michel Ouazine, "Ben Arfa, PSG'ye gittiği için pişman" açıklamasını yapmıştı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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