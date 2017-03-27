 Ben Arfa, işi iyice sermiş! – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Ben Arfa, işi iyice sermiş!

    Ben Arfa, işi iyice sermiş!
    F.Bahçe'nin teklifini kabul etmeyip sezon başında Nice'den PSG'ye transfer olan , Fransız ekibinde beklentileri karşılayamamamı ile ilgili olarak, "Bu durumu kabullenmiyorum; ancak iddiam da yok. Tabii ki durum böyle diye ayrılmayacağım" dedi. PSG'de işi iyice seren Fransız on numaranın menajeri Michel Ouazine, "Ben Arfa, PSG'ye gittiği için pişman" açıklamasını yapmıştı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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