 Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi

    Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.

    Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili; "Esas kararı Yargıtay 5. Dairesi verecek, umarım o karar da böyle olumlu olacak" derken sarı-lacivertli kulübün resmi web sitesinden de şu açıklama yapıldı: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz Süreciyle ilgili Yeniden Yargılamada, Başkanımız ve Yöneticilerimiz için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararlarıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Tebliğnamede, beraat kararlarının onanması talep edildi"
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:59
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