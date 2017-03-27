Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili; "Esas kararı Yargıtay 5. Dairesi verecek, umarım o karar da böyle olumlu olacak" derken sarı-lacivertli kulübün resmi web sitesinden de şu açıklama yapıldı: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz Süreciyle ilgili Yeniden Yargılamada, Başkanımız ve Yöneticilerimiz için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararlarıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Tebliğnamede, beraat kararlarının onanması talep edildi"
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi
Toplam 3
Yorum
özkan verir verir hiç merak etme nasıl bu ülkede sucluyken sucsuz cıkmak gayet doğal
- Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA BAKTILAR YARGITAY BERAAT ETMIYOR SAVCIYIYI ARAYA SOKUP DOSYANIN DUSMESINI ISTIYOLAR HAKIMLERIN VERDIGI KARARLARI SAVCILAR BOZUYOLAR TURKIYED
- Gomez’e kanca
Toplam 31
Yorum
Fnatic' Daha düne kadar inlerine kapanmış çapulcular şimdi Fener'e laf atıyolar :D
Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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