 Advocaat'lı Fener idmanda – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Advocaat'lı Fener idmanda

    Advocaat'lı Fener idmanda
    bugün top başı yapacak. 2 gündür izin yapan sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak Karabükspor maçı hazırlıklarına devam edecek. Milli arada Hollanda'ya giden Dick Advocaat da antrenmanda takımın başında olacak.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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