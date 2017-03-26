 Volkan Şen erken döndü – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    erken döndü

    Volkan Şen erken döndü
    , A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, Şen'in Fatih Terim'in izin ile kamptan ayrıldığı ve Moldova ile yarın oynacağımız hazırlık sınavının kadrosunda yer almayacağı bildirildi. Volkan Şen, Finlandiya'ya karşı forma giymişti. Tecrübeli futbolcu yarınki takım idmanında yerini alabilek.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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