Simon Kjaer sakatlandı!

Danimarka'nın Dünya Kupası Elemelerin'nde Romanya ile oynadığı maçta Simon Kjaer'den sakatlık haberi geldi.

İlk yarının son dakikalarında alnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu, kendisine yapılan tedavinin ardından ilk yarının sonuna kadar sargıyla oyuna devam etti.

Maçın ikinci yarısına başlamayan Danimarkalı stoper yerini Zanka'ya bıraktı.



