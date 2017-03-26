Simon Kjaer sakatlandı!
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Romanya ile karşılaşan Danimarka'da Simon Kjaer, ilk yarının sonlarında yaşadığı sakatlık sonucu oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Danimarka'nın Dünya Kupası Elemelerin'nde Romanya ile oynadığı maçta Simon Kjaer'den sakatlık haberi geldi.
İlk yarının son dakikalarında alnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu, kendisine yapılan tedavinin ardından ilk yarının sonuna kadar sargıyla oyuna devam etti.
Maçın ikinci yarısına başlamayan Danimarkalı stoper yerini Zanka'ya bıraktı.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:33
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