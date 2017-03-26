 Potada rakip Balıkesir – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Potada rakip Balıkesir

    Potada rakip Balıkesir
    THY Avrupa Ligi'nde haftayı iki yenilgiyle kapatan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi'nde bugün düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Best Balıkesir'e konuk olacak. Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda hava atışı saat 18.00'de yapılacak mücadeleyi beINSports3 ekranlara getirecek. 'de sakatlığı süren Datome forma giyemeyecek.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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