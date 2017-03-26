 Özil’in hayatı – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Özil’in hayatı

    Özil’in hayatı
    yayınlanan kitabında hayatı ile ilgili çarpıcı bilgilere yer verdi. Arsenalli yıldız, "Küçükken hiç harçlık almadım. Gazete taşıdım. Uzun süre anneme tanıdıkların verdiği kullanılmış elbiseleri giydim" dedi. Mesut, Türkiye'yi yendikleri maçtan sonra Merkel'in karşısında yarı çıplak durmaktan ise utandığını dile getirdi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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