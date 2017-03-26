Milliler sevindirdi

Sow gol attı. Topal, Şen ve İsmail de Finlandiya maçında tam not aldılar.

Milli takımlara giden oyuncuların performansları yüzleri güldürdü. Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Volkan Şen, A Milli Takım'ın Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkarken, futbollarıyla tam not aldılar. İsmail ilk golün ortasını yaptı. Volkan Şen, Fenerbahçe'deki futbolundan daha başarılı gözüktü. Stoper oynayan Topal ise hatasızdı. Sow da Senegal'in Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü attı. Neustadter ise Rusya'nın Fildişi Sahili'ne 2-0 yenildiği maçta yedek bekledi.