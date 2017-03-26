 Kaynak için yeni sponsor – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Kaynak için yeni sponsor

    Kaynak için yeni sponsor
    Doğuş Grubu'nun Türkiye distribütörlüğünü aldığı ABD'li spor giyim markası UnderArmour'un 'ye sponsor olacağı iddia edildi. Şu anda futbol takımı için 8.5 milyon euro sponsorluk ücreti alan Fenerbahçe'nin Under Armour ile anlaşması halinde bu rakamı 12 milyon euro'ya çekmeyi planladığı konuşuluyor.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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