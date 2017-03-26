Kaptan gemiyi terk eder mi?
Kjaer; adının Avrupa devleri ile anıldığı sorusuna, “Fenerbahçe’de kaptanlığa getirildim” diyerek gitmeyi düşünmediği mesajını verdi.
RUSYA'YA GİTMELİYİZ
Kjaer, şu anda sadece Romanya maçına konsantre olduğunu da vurgulayarak, "2014'ü kaçırdıktan sonra 2018 Dünya Kupası'na mutlaka gitmeliyiz. Genç oyuncularımız çok potansiyelli ve çok hırslı. Rusya'ya gitmek için bu bile bir neden" diye konuştu.
EKSTRA BLADET: YÜZDE 100 ADAM
Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesi, haberinde Simon Kjaer'in Danimarka Milli Takımı'nın teknik patronu Age Hareide'nin sahadaki eli-kulağı olduğunu belirterek, "Simon yüzde 100 adam. Geçen yıl tüm maçları oynadı. Hareide ile arasında güvene dayalı çok iyi bir diyaloğu var" ifadelerine yer verdi.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:22
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
Kaptan gemiyi terk eder mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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