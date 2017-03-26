 Kaptan gemiyi terk eder mi? – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Kaptan gemiyi terk eder mi?

    Kaptan gemiyi terk eder mi?

    Kjaer; adının Avrupa devleri ile anıldığı sorusuna, “’de kaptanlığa getirildim” diyerek gitmeyi düşünmediği mesajını verdi.

    Danimarka Milli Takımı'nda bulunan Simon Kjaer, ülkesinde transferle ilgili soruları yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, adının Arsenal, Chelsea, İnter, Milan, Lyon ve PSG gibi takımlarla anılması için, "Bu benim işimi en iyi şekilde yaptığımı gösterir. Ancak F.Bahçe'de kaptanlığa getirildim. O kulübün lider oyuncularından biriyim" diyerek ayrılığı düşünmediğini söyledi.

    RUSYA'YA GİTMELİYİZ
    Kjaer, şu anda sadece Romanya maçına konsantre olduğunu da vurgulayarak, "2014'ü kaçırdıktan sonra 2018 Dünya Kupası'na mutlaka gitmeliyiz. Genç oyuncularımız çok potansiyelli ve çok hırslı. Rusya'ya gitmek için bu bile bir neden" diye konuştu.

    EKSTRA BLADET: YÜZDE 100 ADAM
    Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesi, haberinde 'in Danimarka Milli Takımı'nın teknik patronu Age Hareide'nin sahadaki eli-kulağı olduğunu belirterek, "Simon yüzde 100 adam. Geçen yıl tüm maçları oynadı. Hareide ile arasında güvene dayalı çok iyi bir diyaloğu var" ifadelerine yer verdi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:22
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