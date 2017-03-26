 İzin devam ediyor – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    İzin devam ediyor

    İzin devam ediyor

    Sarı-lacivertli takım, hafta sonunu izinli geçiriyor.

    Bugün de dinlenecek olan futbolcular, 1 Nisan'da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener, İsmail, Kjaer, Lens, Neustadter, Skrtel ve Sow yarınki idmanda da olmayacak.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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