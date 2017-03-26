İzin devam ediyor

Sarı-lacivertli takım, hafta sonunu izinli geçiriyor.

Bugün de dinlenecek olan futbolcular, 1 Nisan'da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener, İsmail, Kjaer, Lens, Neustadter, Skrtel ve Sow yarınki idmanda da olmayacak.