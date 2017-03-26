 İyi ki futbol var – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    İyi ki futbol var

    İyi ki futbol var
    Babasını toprağa veren Jeremain Lens, "Son isteği Surinam'a gömülmekti. Koşarak bunu yapmalıydım" dedi. Cenazenin ardından Hollanda Milli Takımı'na katılan yıldız, "Hayatta en çok hoşuma giden şeyi yapacağım. Futbol oynayacağım" ifadesini kullandı.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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