İyi ki futbol var

Babasını toprağa veren Jeremain Lens, "Son isteği Surinam'a gömülmekti. Koşarak bunu yapmalıydım" dedi. Cenazenin ardından Hollanda Milli Takımı'na katılan yıldız, "Hayatta en çok hoşuma giden şeyi yapacağım. Futbol oynayacağım" ifadesini kullandı.