 ''Her şey ters gitti!'' – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    ''Her şey ters gitti!''

    ''Her şey ters gitti!''

    Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı ön liberosu, “Lige kötü başladık. Sonra toparladık ama arkası gelmedi. Şans da yanımızda değildi. Kötü oynadığımız her maç puan yitirdik” diye konuştu.

    'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, bu sezon istikrarı yakalayamadıklarını belirtirken, "Şans da bize yardım etmedi" dedi. Tecrübeli ön libero, "Bulunduğumuz yer, gücümüz ve kadro kalitemizle doğru orantılı değil. Bu sezon birçok olumsuz etkenle savaştık. Lige kötü başladık, sonra toparladık ama istikrarı yakalayamadık. Futbolda böyle şeyler oluyor. Bazı şeyler planlıyorsunuz, iyi niyetle yola çıkıyorsunuz ama işler istediğiniz gibi gitmiyor" diye konuştu.

    HATALAR DA GERİYE İTTİ
    Josef, şansın da hiç yanlarında olmadığını savunurken şunları kaydetti: "Bazen kötü oynayarak da kazanırsınız, biz böyle bir şey yaşamadık. Neredeyse kötü oynadığımız her maçta puan kaybettik. Bazı maçlarda ise kritik hakem kararları vardı; bu da bizi geriye itti. Taraftarlara karşı üzgünüz. Her maçtan önce kaptanlarımız ve teknik heyet, 'Taraftarlarımız için oynayalım, kendimizi affettirelim' diyorlar. İyi niyetle sahaya çıkıyoruz ama bazen oluyor, bazen olmuyor."

    KUPAYI İSTİYORUZ
    Sezonu kupasız kapatmak istemediklerini belirten Josef, "En azından Türkiye Kupası'nı kazanıp kendimizi affettirmek istiyoruz. Fenerbahçe'de ikinci sezonumu yaşıyorum. Burada mutluyum. İstendiğim sürece de kalacağım. Umarım devam ederim..." dedi.

    METRODA ŞARKI
    Josef dün Sirkeci metrosundaki yolcuğu esnasında şarkı söyleyen grubun videosunu çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Josef'in de bir süre Portekizce şarkıya eşlik ettiği görüldü. Sambacının paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan olumlu tepkiler aldı.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:23
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