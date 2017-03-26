''Her şey ters gitti!''
Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı ön liberosu, “Lige kötü başladık. Sonra toparladık ama arkası gelmedi. Şans da yanımızda değildi. Kötü oynadığımız her maç puan yitirdik” diye konuştu.
HATALAR DA GERİYE İTTİ
Josef, şansın da hiç yanlarında olmadığını savunurken şunları kaydetti: "Bazen kötü oynayarak da kazanırsınız, biz böyle bir şey yaşamadık. Neredeyse kötü oynadığımız her maçta puan kaybettik. Bazı maçlarda ise kritik hakem kararları vardı; bu da bizi geriye itti. Taraftarlara karşı üzgünüz. Her maçtan önce kaptanlarımız ve teknik heyet, 'Taraftarlarımız için oynayalım, kendimizi affettirelim' diyorlar. İyi niyetle sahaya çıkıyoruz ama bazen oluyor, bazen olmuyor."
KUPAYI İSTİYORUZ
Sezonu kupasız kapatmak istemediklerini belirten Josef, "En azından Türkiye Kupası'nı kazanıp kendimizi affettirmek istiyoruz. Fenerbahçe'de ikinci sezonumu yaşıyorum. Burada mutluyum. İstendiğim sürece de kalacağım. Umarım devam ederim..." dedi.
METRODA ŞARKI
Josef dün Sirkeci metrosundaki yolcuğu esnasında şarkı söyleyen grubun videosunu çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Josef'in de bir süre Portekizce şarkıya eşlik ettiği görüldü. Sambacının paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan olumlu tepkiler aldı.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:23
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
''Her şey ters gitti!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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