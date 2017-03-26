 ''En iyisi Robin!'' – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    ''En iyisi Robin!''

    ''En iyisi Robin!''

    Antrenör , eleştirilen vatandaşına destek verdi. ''Van Persie’nin geçmeyen hafif ağrıları var. Fit olmak için her şeyi yapıyor’ diyen Pot: F.Bahçe’nin açık ara en iyi oyuncusu ve orada kalmaya devam edecek''

    Dick Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, Hollanda'da katıldığı bir televizyon programında Robin van Persie ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Pot, yıldız oyuncunun, Feyenoord'a geri döneceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fenerbahçe'de kalmaya devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Tecrübeli forvetin, sahip oldukları en iyi oyuncu olduğunu da vurgulayan Pot, şöyle devam etti:

    YÖNETİM FARKLI FİKİRDE
    "O açık ara 'nin en iyisi. Ancak bazen hafif de olsa ağrıları olabiliyor. Fit olmak için her şeyi yapıyor. Hatta sırf bunun için Hollanda'dan birilerini getirdi." 'un 'kalacak' açıklamalarına rağmen yönetim, sürekli tekrarlayan sakatlığı ve istikrarsız futbolu nedeniyle Van Persie'yi gözden çıkarmış durumda... Hollandalı yıldızın, uygun bir teklif gelmesi halinde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    14 KEZ İLK 11'DE YER ALABİLDİ
    Sakatlıkları nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan Van Persie bu sezon 27 maçta oynadı. 10 gol atıp, 2 asist yaptı. Hollandalı yıldız hem istikrarsızlığı '14 maça 11'de çıkabildi' hem de yüksek ücreti yüzünden gözden düştü.

    HOCALIĞA YEŞİL IŞIK
    Cor Pot, teknik direktörlüğe geri dönebileceğini de açıkladı. Tecrübeli futbol adamı, "Geri dönmek istiyorum. Ama yurt dışında değil Hollanda'da çalışmayı tercih ederim" dedi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:24
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