''En iyisi Robin!''
Antrenör Cor Pot, eleştirilen vatandaşına destek verdi. ''Van Persie’nin geçmeyen hafif ağrıları var. Fit olmak için her şeyi yapıyor’ diyen Pot: F.Bahçe’nin açık ara en iyi oyuncusu ve orada kalmaya devam edecek''
YÖNETİM FARKLI FİKİRDE
"O açık ara Fenerbahçe'nin en iyisi. Ancak bazen hafif de olsa ağrıları olabiliyor. Fit olmak için her şeyi yapıyor. Hatta sırf bunun için Hollanda'dan birilerini getirdi." Cor Pot'un 'kalacak' açıklamalarına rağmen yönetim, sürekli tekrarlayan sakatlığı ve istikrarsız futbolu nedeniyle Van Persie'yi gözden çıkarmış durumda... Hollandalı yıldızın, uygun bir teklif gelmesi halinde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
14 KEZ İLK 11'DE YER ALABİLDİ
Sakatlıkları nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bırakan Van Persie bu sezon 27 maçta oynadı. 10 gol atıp, 2 asist yaptı. Hollandalı yıldız hem istikrarsızlığı '14 maça 11'de çıkabildi' hem de yüksek ücreti yüzünden gözden düştü.
HOCALIĞA YEŞİL IŞIK
Cor Pot, teknik direktörlüğe geri dönebileceğini de açıkladı. Tecrübeli futbol adamı, "Geri dönmek istiyorum. Ama yurt dışında değil Hollanda'da çalışmayı tercih ederim" dedi.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:24
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
''En iyisi Robin!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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