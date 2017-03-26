 Dişi Kanarya ezdi – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Dişi Kanarya ezdi

    Dişi Kanarya ezdi

    Kadınlar Basketbol Ligi’nde Mersin’i ağırlayan , rakibini 28 sayı farkla mağlup edip üst üste 4. zaferini aldı. Beşiktaş da BOTAŞ’ı 75-60’lık skorla devirdi.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 23. haftasında F.Bahçe, Mersin Basketbol'u 92-64 yendi. Devreyi de 52-22 önde bitiren sarı-lacivertlilerde Quigley'in 20 sayısı zaferde önemli rol oynadı. Diğer sonuçlar: Mersin BB-İstabul Üniv: 85-59, Beşiktaş-BOTAŞ: 75-60.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:30
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