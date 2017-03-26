Ben Arfa pişman
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:29
- Taraftar Tolga’yı yuhaladı
Toplam 1
Yorum
Bence Üste Adama Zam vermisler Daha fazla para Aliyor Yeni Sözlesmelen 1.2 Milyon € Aliyor her yil 50 Bin Artiyor Günah mesela 175 bin aliyorddu
- Ben Arfa pişman
Toplam 1
Yorum
Bence 35 Yasinda Gelebillir bence
- Lens-Tolgay takası olmadı
Toplam 1
Yorum
Bence Töre Dönecek Ve Quaresma Var üste Babel Zor Durumda Sol ve Sag beck de Kanata oynatabillirsin yada Forvetlerin birisini
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