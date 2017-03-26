 Ben Arfa pişman – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Ben Arfa pişman

    Ben Arfa pişman
    Devre arasında 'nin teklifini kabul etmeyerek PSG'de kalan pişman oldu. Fransız yıldızın menajeri Ouazine, "Ben Arfa daha çok oynayamadığı için pişman. Sezon sonunda İspanya ya da İngiltere'ye gidebilir" dedi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:29
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