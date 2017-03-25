Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank arasında oynanan basketbol maçında küfürlü tezahürat yaptığı belirlenen Volkan Demirel'e 6222 sayılı yasa kapsamında 300 TL adli para cezası verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 26 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında hakaret içerikli tezahürat yaptığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel hakkında resen başlatılan soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturma sonucunda Demirel hakkında cezai sorumluluğa ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, Demirel'e yüklenen suçun vasfının Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında adli para cezası gerektirdiği, bu kanun kapsamında Demirel'e 300 TL adli para cezası verildiği, Demirel'in de çıkarılan tebligata uygun olarak bu tutarı ödediği kaydedildi.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:35
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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