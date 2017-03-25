Volkan Demirel takımla çalıştı
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, sakatlığını atlatarak kaleci antrenmanının tamamında yer aldı.
Sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımı karşısında 22 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanan Volkan, bir ay sonra antrenmanlara başladı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Uygar Mert Zeybek'in yanı sıra milli takımlarda yer alan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ile Moussa Sow antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından 27 Mart Pazartesi günü teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde hazırlıklarını sürdürecek.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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