 Tudor gibi gelebilir – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Tudor gibi gelebilir

    Tudor gibi gelebilir
    Kanarya'nın Aykut Kocaman için serbest kalma maddesini ödeyebileceği bildirildi. Futbolarena'nın haberine göre, Konya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman için sarılacivertlilerin serbest kalma bedeli olan 500 bin euro'yu verip, usta hocayı takımın başına getireceği kaydedildi. Ayrıca Konya yönetiminin Kocaman'ın ayrılık isteğini kabul edip para istemeden de yollarını ayırabileceği bilgisi paylaşıldı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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