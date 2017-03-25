 Sow’dan müthiş gol – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Sow’dan müthiş gol

    Sow’dan müthiş gol
    , ülkesi Senegal'in Nijerya ile oynadığı hazırlık maçının 54. dakikasında estetik bir gol attı. Havadan gelen topu yumuşatan sarı-lacivertli forvet, ardından usta işi bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1 sonuçlanan mücadelede Nijerya'nın sayısını ise 83'te penaltıdan Iheanacho attı.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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