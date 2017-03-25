 Sezon bitince görürüz – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Sezon bitince görürüz

    Sezon bitince görürüz

    'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama: “Şu an transfer iddiaları hakkında yorum yapmam doğru olmaz. kulübü ile oturup konuşacağız. Sezon bitince de neler olacak birlikte göreceğiz''

    İngiliz basınının Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğunu ileri sürdüğü Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, iddialara yanıt verdi. Almanya'nın en büyük haber ajansı Deutsche Presse- Agentur'a konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Hala 'le sözleşmem var. Şu anda bunu speküle etmek yanlış olur" dedi. Mesut , her şeyin sezon bitince netleşeceğini sözlerine ilave ederken, "Kulüple lig bitiminde bir görüşme olacak. Arsenal ve Londra'da kendimi iyi hissediyorum. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı. iddialarını değinmekten kaçınan Mesut'un Arsenal'le 2018'e kadar kontratı bulunuyor.

    50 MİLYON TL'YE VİLLA
    Rus basını, 'in Çengelköy'de bir Rus'a ait 3 bin 200 metrekarelik 45 odalı-25 banyolu villayı satın alacağını yazdı. 50 milyon lira değerindeki villayı Alman pasaportlu yıldızın 2014 Türkiye Güzeli Amina Gülşen'in beğendiği, satış işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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