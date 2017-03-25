Sezon bitince görürüz
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama: “Şu an transfer iddiaları hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Arsenal kulübü ile oturup konuşacağız. Sezon bitince de neler olacak birlikte göreceğiz''
50 MİLYON TL'YE VİLLA
Rus basını, Mesut Özil'in Çengelköy'de bir Rus'a ait 3 bin 200 metrekarelik 45 odalı-25 banyolu villayı satın alacağını yazdı. 50 milyon lira değerindeki villayı Alman pasaportlu yıldızın 2014 Türkiye Güzeli Amina Gülşen'in beğendiği, satış işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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