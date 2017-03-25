 Lugano: Özür dilerim – Fotomaç – 25 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : Özür dilerim

    Lugano: Özür dilerim
    F.Bahçe'nin eski oyuncusu , 2007'de oynanan G.Saray derbisinde karıştığı kavga yüzünden 10 yıl sonra özür diledi. ESPN'ye konuşan Lugano, "O maçtaki kavgadan biraz da olsa sorumluyum. Bu tür bir görüntü kulübe ve taraftarlara iyi bir örnek değildi. Geç de olsa özür dilerim" dedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lugano: Özür dilerim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.