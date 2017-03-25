 G.Saray’la ilgim yok – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    G.Saray’la ilgim yok

    G.Saray’la ilgim yok

    Hasan Ali, Cimbom’un yakın markajına ilişkin olarak, “Benim için önce gelir” açıklamasını yaptı.

    'ın, ile sözleşmesi 30 Haziran 2017'de sona eren Hasan Ali Kaldırım için sezon sonunda transfer operasyonu başlatacağı iddia edilmişti. Milli sol bek, bu gelişmelerin dışında olduğunu, hiçbir kulüple herhangi bir görüşme yapmadığını, Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir niyetinin de olmadığını söyledi.

    Hasan Ali, "Ben menajerime bile bana gelen teklifleri iletmemesini söyledim. Önce Fenerbahçe kulübü ile masaya oturacağız. Şu an acelemiz yok, sezon bitince bakarız. Gelişmelere göre de yol haritamızı çizeriz. Talip olan kulüpler çıkabilir, bu normal; ancak bilinmesini isterim ki benim F.Bahçe'den ayrılmaya niyetim yok" dedi.

    Emre BOL
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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