G.Saray’la ilgim yok
Hasan Ali, Cimbom’un yakın markajına ilişkin olarak, “Benim için önce Fenerbahçe gelir” açıklamasını yaptı.
Hasan Ali, "Ben menajerime bile bana gelen teklifleri iletmemesini söyledim. Önce Fenerbahçe kulübü ile masaya oturacağız. Şu an acelemiz yok, sezon bitince bakarız. Gelişmelere göre de yol haritamızı çizeriz. Talip olan kulüpler çıkabilir, bu normal; ancak bilinmesini isterim ki benim F.Bahçe'den ayrılmaya niyetim yok" dedi.
Emre BOL
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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