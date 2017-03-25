Geçti o günler!
F.Bahçe artık kendi şartlarına uyan isimleri transfer edecek. UEFA’nın finansal fair-play müfettişlerinin yaptığı ön araştırmada “riskin devam ettiğinin” ortaya çıkması F.Bahçe’yi ciddi önlemler almaya itti. Artık imza parası yok, maç başı ücret yok, maaş limiti ise 2 milyon euro.
KEMERLER DAHA DA SIKILACAK
UEFA'nın finansal fair-play müfettişlerinin yaptığı ön araştırmada "riskin devam ettiğinin" ortaya çıkması, yönetimi daha ciddi önlemler almaya itti. Yönetim, yaşanan risk nedeniyle "kemerleri daha da sıkma" kararı aldı.
MAÇ BAŞI ÜCRETLER KALKIYOR
Fenerbahçe'nin en büyük gider kalemi, oyunculara ödenen bonservis ücretleri ve maaşları. Alınan karara göre, bu gider musluğu iyice kısılacak. Bonservis ücreti verilmeden alınan oyunculara ödenen "imza parası" uygulaması (Mehmet Ekici hariç) kaldırılacak. "Maç başı" tamamen kaldırılıp "puan başı" uygulamasına devam edilecek. F.Bahçe, son üç sezonda toplam 14 milyon euro imza parası ödemişti.
UEFA'YA GARANTİ VERİLECEK
Yeni transfer edilecek futbolculara yerli olsun, yabancı olsun verilecek en yüksek rakam 2 milyon euro ile sınırlandırılacak. Nisan ve mayıs aylarında iki kez finansal fair-play müfettişleri tarafından teftiş edilecek Fenerbahçe, alınan bu kararları UEFA ile paylaşacak. UEFA'ya bundan böyle futbolcu maaşlarının 2 milyon euro'yu geçmeyeceği sözü verilecek.
YA GİDİN YA DA İNDİRİM YAPIN
Yönetim ayrıca takımdan ayrılmak istememeleri durumunda Van der Wiel, Neustadter, Josef, Van Persie ve Emenike ile birer toplantı yapacak; bu oyunculara UEFA'nın getirdiği finansal fair-play kuralları gereği maaşlarını 2 milyon euro'ya indirmek zorunda kalındığı anlatılacak.
O ZAMAN BİZE BİR YOL GÖSTERİN
Bu şartları kabul etmeyen oyuncular FIFA'nın uyuşmazlık çözüm kuruluna sevk edilecek. Kabul etmemeleri durumunda, UEFA'nın finansal fairplay komitesine, "Biz yeni şartları sunduk, oyuncular kabul etmiyor. Bize yol gösterin" denilecek.
LENS VE SOW'A DA AYNI TARİFE
Sarı-lacivertli yönetim, aynı şartları yeniden anlaşılması durumunda Jeremain Lens ve Sow'a da önerecek. Ayrıca finansal fair-play ile ilgili UEFA'nın getireceği şartnameye göre Skrtel ve Kjaer gibi isimlere de bu teklif yapılacak.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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