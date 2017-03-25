 Fener’de yaşlılar el üstünde – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Fener’de yaşlılar el üstünde

    Fener’de yaşlılar el üstünde
    F.Bahçe'den ayrılıp Portekiz'in Alcanenense takımına transfer olan, devre arasında da Sporting'in yolunu tutan , "F.Bahçe'de yaşlı ve yabancı oyunculara öncelik veriliyor. Geleceğimi düşünüp ayrıldım" dedi. Merih'in antrenörlüğünü yapan Tiago Fernandes, Türkiye'nin 19 yaş altı milli takımında da yer alan 1.90'lık oyuncu için, "İleride milyon euro'lar edecek" ifadesini kullandı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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