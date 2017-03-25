 Advocaat rapor alıyor – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    rapor alıyor

    Advocaat rapor alıyor
    Milli aralarda ülkesi Hollanda'ya giden , bu dönemde yine tatil için Amsterdam'ın yolunu tutmuştu. Gelecek hafta İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertli teknik adamın, yardımcıları Mario Been ve Cor Pot'u telefonla düzenli olarak arayıp takımın durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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