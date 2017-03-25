Ada’da gündem RvP
İngiltere'de Van Persie ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor.
'HAYALLER İÇİN ALIN'
Adı Endonezya kulüpleriyle de anılan Van Persie için bu ülkenin basınında ısrarlı bir tavır var. MNC Sport1 kanalı, Endonezya'da futbola ilginin Çin'den fazla olduğunu belirterek zenginlerin futbola yatırım yapmaları gerektiğinin altı çizdi. RvP'nin alınması için ilginç bir de ifade kullanıldı: "Sokakta oynayan arkasında Van Persie yazan Arsenal formalı çocukların hayallerini gerçekleştirin."
PERSİE ŞOV YAPTI
Sarı-lacivertli takımda iki gündür tekrar idmanlara çıkmaya başlayan Van Persie dünkü çalışmada şov yaptı. Formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Hollandalı golcü, vole şutlarıyla antrenmanda döktürdü.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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