 Ada’da gündem RvP – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Ada’da gündem RvP

    Ada’da gündem RvP

    İngiltere'de ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor.

    The Sun ve Daily Mirror gazeteleri, Hollandalı golcü için West Ham United ile Everton'ın girişimde bulunmaya hazırlandığını yazdılar. Haberlerde Persie'nin ilerleyen yaşı ve düşük formuna rağmen iki ekibin de onu kadroya katmaya istekli olduğu belirtilirken, bu transferin kumar olabileceği yorumu da yapıldı. West Ham'ın bu seneki forvetlerinden istediği verimi alamadığı için bitirici özelliği nedeniyle tecrübeli santrforu aranan ilaç olarak gördüğü detayına yer verildi. Everton'ın ise Hollandalı teknik direktörü Ronald Koeman faktörüyle bir adım öne çıktığı kaydedildi.

    'HAYALLER İÇİN ALIN'
    Adı Endonezya kulüpleriyle de anılan için bu ülkenin basınında ısrarlı bir tavır var. MNC Sport1 kanalı, Endonezya'da futbola ilginin Çin'den fazla olduğunu belirterek zenginlerin futbola yatırım yapmaları gerektiğinin altı çizdi. RvP'nin alınması için ilginç bir de ifade kullanıldı: "Sokakta oynayan arkasında Van Persie yazan Arsenal formalı çocukların hayallerini gerçekleştirin."



    PERSİE ŞOV YAPTI
    Sarı-lacivertli takımda iki gündür tekrar idmanlara çıkmaya başlayan Van Persie dünkü çalışmada şov yaptı. Formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Hollandalı golcü, vole şutlarıyla antrenmanda döktürdü.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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