Volkan Demirel takımla çalıştı
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, sakatlığını atlatarak kaleci antrenmanının tamamında yer aldı.
Sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımı karşısında 22 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanan Volkan, bir ay sonra antrenmanlara başladı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Uygar Mert Zeybek'in yanı sıra milli takımlarda yer alan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ile Moussa Sow antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından 27 Mart Pazartesi günü teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde hazırlıklarını sürdürecek.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:21
- Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Toplam 33
Yorum
İNTİHAR Van persie mi dersin Kajer mi daha nicesi para diye fenere geldi Para aldı ama kariyeri bitti Ekici intihar ediyor Gs liyin benc Avrp gitsin
- Mesut Fener’e, Arda Arsenal’e
Toplam 27
Yorum
ForeverB Abi bu Wenger gitmeden Arsenal'ın beyini yıkıyor galiba. Mesut'un yerine Arda'yı alan futbol bilgisine mi yanayım, neye yanayım ben.
- UEFA Aboubakar'a verdiği cezayı açıkladı
Toplam 2
Yorum
hattrick Vincent Aboubakar aslında eğitim seviyesi , bildiği yabancı dil ve kurduğu cümleler ile kültür seviyesi üst düzey sayılacak bir futbolcu
Volkan Demirel takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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