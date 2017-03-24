 Volkan Demirel takımla çalıştı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    takımla çalıştı

    Volkan Demirel takımla çalıştı

    'nin tecrübeli file bekçisi , sakatlığını atlatarak kaleci antrenmanının tamamında yer aldı.

    Sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımı karşısında 22 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanan Volkan, bir ay sonra antrenmanlara başladı.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Uygar Mert Zeybek'in yanı sıra milli takımlarda yer alan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ile Moussa Sow antrenmanda yer almadı.

    Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından 27 Mart Pazartesi günü teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:21
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