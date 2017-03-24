Sow tek tabanca!

Jose Fernandao'nun sezonu kapatması, Van Persie ve Emenike'nin ise formsuz oluşu, sezonun bundan sonraki bölümünde Moussa Sow'un sorumluluğunu artırdı. Bu sezon genellikle kanatlarda görev yapan Senegalli futbolcu, artık forvetin en ucunda görev yapacak.