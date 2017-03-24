 Sabah saha öğlen salon – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Sabah saha öğlen salon

    Sabah saha öğlen salon
    F.Bahçe, milli arada Karabükspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Milli takımlardaki Mehmet Topal, Şener, İsmail, Volkan Şen, Kjaer, Lens, Neustadter, Skrtel ve Sow'dan yoksun sarı-lacivertliler sabah sahada, öğlenden sonra ise salonda kuvvet çalışması yaptı. F.Bahçe hazırlıklarını, bugün yapacağı tek idmanla sürdürecek.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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