Sabah saha öğlen salon

F.Bahçe, milli arada Karabükspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Milli takımlardaki Mehmet Topal, Şener, İsmail, Volkan Şen, Kjaer, Lens, Neustadter, Skrtel ve Sow'dan yoksun sarı-lacivertliler sabah sahada, öğlenden sonra ise salonda kuvvet çalışması yaptı. F.Bahçe hazırlıklarını, bugün yapacağı tek idmanla sürdürecek.