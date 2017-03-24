 Ozan Tufan’a kutlama – Fotomaç – 24 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’a kutlama

    Ozan Tufan’a kutlama
    F.Bahçe'de Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı. 22. yaşına giren milli futbolcu için sarı- lacivertliler sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı. Twitter'dan Ozan'ın fotoğrafıyla birlikte, "Bugün futbolcumuz 'ın doğum günü. Mutlu yıllar Ozan" yazısı paylaşıldı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozan Tufan’a kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.