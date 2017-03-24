Obradovic'in öğrencileri düşüşte

Ligde son iki sezonda Dörtlü Final oynama başarısı gösteren tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, son iki maçta istediği sonuçları alamadı.

Play-off'u garantilemesine rağmen ilk 4 için mücadelesi verdiği ligde hafta içi oynanan iki maçı da kaybeden Fenerbahçe, elinde olan ciddi bir avantajı yitirdi.

Sahasında play-off iddiası bulunmayan ve kötü bir sezon geçiren İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a son saniye basketiyle kaybeden Fenerbahçe, dün de bir başka Türk temsilcisi Anadolu Efes karşısında parkeden yenilgiyle ayrıldı.

- En büyük rakipler Panathinaikos Superfoods ve Baskonia

Ligde 28 maçta 17 kez kazanan Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile aynı puana sahip olan ve ikili averajla rakibinin önünde yer alan sarı-lacivertlileri, Anadolu Efes, Baskonia ve Kızılyıldız MTS birer galibiyet geriden takip ediyor.

Gelecek hafta lider Real Madrid'e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçı da kaybetmesi durumunda ilk 4'e yer alma şansını büyük ölçüde kaybedecek. Sarı-lacivertliler, son hafta ise sahasında play-off iddiası kalmayan Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe, kalan iki maçını da kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan normal sezonu ilk 4 içinde bitirecek.

Fenerbahçe'nin 4. sıra yarışında en büyük rakiplerinden Panathinaikos Superfoods, önümüzdeki hafta liderlik mücadelesi veren son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Yunan ekibi son hafta ise iddiası kalmayan Maccabi FOX'la deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 4. sıranın bir başka adayı Baskonia ise rakiplerine oranla daha rahat maçlara çıkacak. Ligin 29. haftasında Galatasaray Odeabank'a konuk olacak İspanyol temsilcisi, son hafta sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i misafir edecek.

Fenerbahçe, olası bir puan eşitliğinde ikili averajda Panathinaikos Superfoods'un önünde, Baskonia'nın ise gerisinde bulunuyor. Bu 3 takımın aynı galibiyet sayısına ulaşması durumunda devre girecek üçlü averaj sonunda Fenerbahçe, iki rakibinin de gerisinde kalacak.

Üst sıralarda yer alma yarışının çekişmeli geçtiği ligde 30 hafta sonunda 4 ila 8. sıra arasındaki takımları 5'li averaj bile belirleyebilir. Kızılyıldız ve Anadolu Efes'in kalan haftalarda alacağı skorlara göre söz konusu 5 takım da sezonu 18'er galibiyetle tamamlayabilir.

- Düşüşte sakatların etkisi oldu

Fenerbahçe'nin son iki maçında aldığı kötü sonuçlarda oyuncularının yaşadığı sakatlıklar da etkili oldu.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'ı kullanamayan başantrenör Obradovic, 3 gün önce oynanan Maccabi FOX maçında da Bogdan Bogdanovic'ten yararlanamadı.

Sırp oyuncunun sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta dar bir rotasyonla sahada yer alan Fenerbahçe, aynı karşılaşmada bir şok daha yaşadı. İtalyan oyuncu Luigi Datome, Maccabi FOX maçında sakatlandı ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Datome ve Slokuas'tan yoksun olarak dün Anadolu Efes maçına çıkan Fenerbahçe'de Bogdanovic fedakarlık yaparak oynadı. Sakatlığı tam düzelmeyen Sırp yıldız, maçın ikinci yarısında oynamasına rağmen takımının yenilgisine engel olamadı.