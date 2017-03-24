 Mesut Fener’e, Arda Arsenal’e – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Mesut Fener’e, Arda Arsenal’e

    Mesut Fener’e, Arda Arsenal’e

    İngiliz ve İspanyol basını, Arsenal’in F.Bahçe’nin gündemindeki ’in yerini Barcelona’dan ’la dolduracağını iddia etti

    Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan dalgası yaratan transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'den The Times Gazetesi, Arsenal'in Mesut Özil'in ayrılması durumunda Barcelona'da futbolunun zirvesindeki milli yıldızımız 'ı radarına aldığını öne sürdü.

    Londra devinin Arda için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İspanya'da Katalanlar'a yakın El Mundo Deportivo da Arda için Arsenal'in ilgisinin altını çizdi. Bu gelişmeler, F.Bahçe'nin Mesut transferinde büyük bir mesafe kat ettiğine yorumlandı.

    Michael Ballack'tan küstah yorum
    Alman eski milli futbolcu Michael Ballack, Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transfer iddiaları üzerine küstahça bir yorumda bulundu. Ballack, Özil'in dünya klasında bir futbolcu olduğunu vurgulayıp, "Mesut Özil o lige fazla gelir. O, F.Bahçe için biraz fazla iyi" değerlendirmesini yaptı. Türk futbolseverler sosyal medyada, Ballack'ın bu yorumuna büyük tepki gösterdi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:24
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