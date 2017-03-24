Mesut Fener’e, Arda Arsenal’e
İngiliz ve İspanyol basını, Arsenal’in F.Bahçe’nin gündemindeki Mesut Özil’in yerini Barcelona’dan Arda Turan’la dolduracağını iddia etti
Londra devinin Arda için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İspanya'da Katalanlar'a yakın El Mundo Deportivo da Arda için Arsenal'in ilgisinin altını çizdi. Bu gelişmeler, F.Bahçe'nin Mesut transferinde büyük bir mesafe kat ettiğine yorumlandı.
Michael Ballack'tan küstah yorum
Alman eski milli futbolcu Michael Ballack, Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transfer iddiaları üzerine küstahça bir yorumda bulundu. Ballack, Özil'in dünya klasında bir futbolcu olduğunu vurgulayıp, "Mesut Özil o lige fazla gelir. O, F.Bahçe için biraz fazla iyi" değerlendirmesini yaptı. Türk futbolseverler sosyal medyada, Ballack'ın bu yorumuna büyük tepki gösterdi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:24
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Mesut Fener’e, Arda Arsenal’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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