 Kameralı kayıt emniyetten – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Kameralı kayıt emniyetten

    Kameralı kayıt emniyetten
    F.Bahçe'nin, Ülker Arena'da Maccabi'yle Euroleague maçı sonrası sosyal medyadaki bir fotoğrafta, tribünlerin yönetim talimatıyla kamerayla kayıt altına alındığı iddia edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, bunun emniyetin aldığı tedbirlerin bir parçası olduğu bildirildi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:25
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