‘İkincilik bile başarısızlık’
F.Bahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, ülkesinde Napolili Hamsik'in ardından en iyi 2. oyuncu seçildi. 32 yaşındaki Liverpoollu eski yıldız, Türkiye'deki şampiyonluk baskısının kendisini şaşırttığını söyledi.
İstikrar sembolü Skrtel
BU sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan F.Bahçe'de bir isim en istikrarlı olarak öne çıktı; Martin Skrtel... 3 bin 476 dakikayla en fazla sahada kalan isim olan Slovak stoperi, 2 bin 964'le Josef ve 2 bin 930'la Mehmet Topal takip etti. Skrtel ayrıca 3 gol, 2 asistlik bir katkı yaptı.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:42
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
‘İkincilik bile başarısızlık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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