 ‘İkincilik bile başarısızlık’ – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    ‘İkincilik bile başarısızlık’

    ‘İkincilik bile başarısızlık’

    F.Bahçe'nin Slovak stoperi , ülkesinde Napolili Hamsik'in ardından en iyi 2. oyuncu seçildi. 32 yaşındaki Liverpoollu eski yıldız, Türkiye'deki şampiyonluk baskısının kendisini şaşırttığını söyledi.

    Skrtel, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birindeyim ve hedefimiz de hep çok yüksek. İkinciliğin bile başarısızlık sayıldığını söyleyebilirim. Beni bu gerçekle transfer ettiler ve hedeflere ulaşmam için de yardım etmem bekleniyor. Baskı Liverpool'dan daha fazla. Baskı ile karşı karşıyayım, ancak tecrübeliyim ve nasıl başa çıkacağımı biliyorum" diye konuştu.

    İstikrar sembolü Skrtel
    BU sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan F.Bahçe'de bir isim en istikrarlı olarak öne çıktı; Martin ... 3 bin 476 dakikayla en fazla sahada kalan isim olan Slovak stoperi, 2 bin 964'le Josef ve 2 bin 930'la Mehmet Topal takip etti. Skrtel ayrıca 3 gol, 2 asistlik bir katkı yaptı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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