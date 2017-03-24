 Hopf'tan F.Bahçe açıklaması – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Hopf'tan F.Bahçe açıklaması

    Hopf'tan F.Bahçe açıklaması
    Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan G.Birliği'nin İsveçli kalecisi , bu haberlerin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. 29 yaşındaki eldiven ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "F.Bahçe'ye gidip gitmeyeceğim konusunda yorumda bulunmam yanlış olur. Bu haberleri duymak mutluluk veriyor, işimi iyi yaptığımı gösteriyor" dedi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:18
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