 Hasan Ali’den sürpriz transfer – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Hasan Ali’den sürpriz transfer

    Hasan Ali’den sürpriz transfer
    Sözleşmesi bitecek 'dan F.Bahçe yönetimini memnun edecek bir hamle geldi. Milli oyuncunun, Başkan Aziz Yıldırım'ın arasının olmadığı menajer Ahmet Bulut'la yollarını ayırıp, Avusturyalı menajer Frank Schreier'in şirketine transfer olduğu öğrenildi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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