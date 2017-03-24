Gabigol F.Bahçe'ye söz verdi
Sezon başında yüksek bonservis ücretine takılan 20 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kanarya, şimdiden çalışma başlattı. Gabigol’ün menajeri, “İnter kiralamaya yanaşırsa ilk olarak sizinle masaya oturacağız” sözü verdi
ÇOK İSTEYENİ VAR
Fenerbahçe'nin 'Gabigol' lakaplı genç yeteneğin menajeri Wagner Riberio ile geçtiğimiz günlerde temasa geçtiği ortaya çıktı. Riberio'nun, Gabigol'ün birçok talibinin olduğunu sarı-lacivertli yetkililere ilettiği, "İnter kiralık vermeyi kabul ederse ilk sizinle görüşeceğiz" sözü verdiği öğrenildi.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:02
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
Gabigol F.Bahçe'ye söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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