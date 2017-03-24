 Gabigol F.Bahçe'ye söz verdi – Fotomaç – 24 Mart 2017
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HEPSİ
    24 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'ye söz verdi

    Gabigol F.Bahçe'ye söz verdi

    Sezon başında yüksek bonservis ücretine takılan 20 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kanarya, şimdiden çalışma başlattı. ’ün menajeri, “İnter kiralamaya yanaşırsa ilk olarak sizinle masaya oturacağız” sözü verdi

    UEFA kriterleri nedeniyle önümüzdeki sezon transferde hesaplı adımlar atmak zorunda olan Fenerbahçe, kiralık oyunculara ağırlık verecek. Birçok futbolcunun kendisi, kulübü ve menajerleriyle şimdiden temaslar kurulmaya başlandı. Eski göz ağrısı Gabriel Barbosa da bu isimlerden biri... Sezon başında yüksek bonservis ücretine takılan ve İnter'e kaptırılan 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Çizme ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sadece 7 maçta şans bulan (hepsinde de sonradan oyuna girdi) solak yıldız, bir kez fileleri sarsabildi.

    ÇOK İSTEYENİ VAR
    Fenerbahçe'nin 'Gabigol' lakaplı genç yeteneğin menajeri Wagner Riberio ile geçtiğimiz günlerde temasa geçtiği ortaya çıktı. Riberio'nun, 'ün birçok talibinin olduğunu sarı-lacivertli yetkililere ilettiği, "İnter kiralık vermeyi kabul ederse ilk sizinle görüşeceğiz" sözü verdiği öğrenildi.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:02
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