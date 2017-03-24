‘Fenerbahçe size emanet’
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Futbol Zirvesi'nde yeni sezonda takımı emanet edeceği Aykut Kocaman'la yan yana fotoğraf vermişti. İkilinin yanında Volkan Demirel ile Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu da vardı...
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:14
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
‘Fenerbahçe size emanet’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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