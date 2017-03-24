‘Fenerbahçe size emanet’

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Futbol Zirvesi'nde yeni sezonda takımı emanet edeceği Aykut Kocaman'la yan yana fotoğraf vermişti. İkilinin yanında Volkan Demirel ile Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu da vardı...

Yıldırım'ın, adeta 4'lü bir zirveyi andıran görüşmede, Kocaman, Demirel ve Belözoğlu'na, "Kendinizi hazırlayın. Benden sonra kulübü sizler yöneteceksiniz" dediği öğrenildi.