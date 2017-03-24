 Fenerbahçe, Karabükspor'a hazırlandı – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    Fenerbahçe, Karabükspor'a hazırlandı

    Fenerbahçe, Karabükspor'a hazırlandı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli ekipte, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maç, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

    Öte yandan milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.

    Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından Karabükspor hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:43
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