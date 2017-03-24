Fenerbahçe, Karabükspor'a hazırlandı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekipte, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maç, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Öte yandan milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından Karabükspor hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından Karabükspor hazırlıklarını sürdürecek.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas: Türkiye muhteşem
Toplam 14
Yorum
Mustafa 61 Helal olsun sana burada kazandığın. Bize senin gibi adam gibi adamlar lazım.
- Terim’le 132. maç
Toplam 2
Yorum
YUNAKLI FATİH TERİM OLDUĞU SÜRECE MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLMAZ. SEÇTİĞİ OYUCULAR ALTI TANESİ KISA SÜRE LİGDE İYİ OYNAYANI ÇAĞIRIYOR. STANDART I YOK.
- PAOK alarmı!
Toplam 5
Yorum
GSLİ YÖNETİMİN EN DÜZGÜN TRANSFERİ GALATASARAYLI OLMADIĞIN BELLİ
Fenerbahçe, Karabükspor'a hazırlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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