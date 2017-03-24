 ‘En hızlı şekilde iyileş’ – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    ‘En hızlı şekilde iyileş’

    ‘En hızlı şekilde iyileş’
    , Konyaspor maçında kolu kırılan ve geçirdiği operasyonun ardından önceki gün taburcu edilen Fernandao için iyi dilek temennilerinde bulundu. Twitter'dan takım arkadaşını ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan RvP, altına da "Meslektaşım ve arkadaşım Fernandao'nun hızlı ve iyi şekilde iyileşmesini diliyorum" diye yazdı.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:15
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