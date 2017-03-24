 Ekici’ye 1 milyon euro imza parası – Fotomaç – 24 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ekici’ye 1 milyon euro imza parası

    Ekici’ye 1 milyon euro imza parası

    Fenerbahçe'ye söz veren ve Beşiktaş'a gitmeyen , kulübü Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

    Sarı- lacivertli formayı giyebilmek için kariyerini bile tehlikeye atmaktan çekinmeyen 27 yaşındaki on numara, sadakatinin karşılığını fazlasıyla alacak. Fenerbahçe'nin, sezon sonunda bonservis ücretsiz renklerine katacağı Ekici'ye 1 milyon euro imza parası ödeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcu sezon başına ise 2.3 milyon euro kazanacak.

    Emre BOL
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekici’ye 1 milyon euro imza parası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.