Fenerbahçe'ye söz veren ve Beşiktaş'a gitmeyen Mehmet Ekici, kulübü Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı- lacivertli formayı giyebilmek için kariyerini bile tehlikeye atmaktan çekinmeyen 27 yaşındaki on numara, sadakatinin karşılığını fazlasıyla alacak. Fenerbahçe'nin, sezon sonunda bonservis ücretsiz renklerine katacağı Ekici'ye 1 milyon euro imza parası ödeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcu sezon başına ise 2.3 milyon euro kazanacak.



Emre BOL