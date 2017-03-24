Ekici’ye 1 milyon euro imza parası
Fenerbahçe'ye söz veren ve Beşiktaş'a gitmeyen Mehmet Ekici, kulübü Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Sarı- lacivertli formayı giyebilmek için kariyerini bile tehlikeye atmaktan çekinmeyen 27 yaşındaki on numara, sadakatinin karşılığını fazlasıyla alacak. Fenerbahçe'nin, sezon sonunda bonservis ücretsiz renklerine katacağı Ekici'ye 1 milyon euro imza parası ödeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcu sezon başına ise 2.3 milyon euro kazanacak.
Emre BOL
Emre BOL
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- NBA tarihine geçen "triple double"
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Hiç üçlük atmamış sanki bu rekora özel oynamış gibi..
- UEFA Başkanı Ceferin'den değişiklik sinyali
Toplam 1
Yorum
ali kırcı son 11 yılda 6 kupayı real ve barca almış son 3 yılda final oynayan 6 takımın 5i ispanyol rekabetmi kalmış arkadaş..
- Haydi Türkiyem tam zamanı!
Toplam 16
Yorum
ts61 mehmet topal selcuk inan formsuz almisin ilk 11e turkiyede futbolcu mu yok rezillik ya volkan sen almisin ilk 11 birak bu isleri artik
Ekici’ye 1 milyon euro imza parası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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