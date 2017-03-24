Ayrılmaya niyetim yok
Sarı-lacivertlilerin transfer bütçesi için satmayı düşündüğü Danimarka Milli Takım Kaptanı, “Türkiye’den ayrılmak gibi bir niyetim yok. Türk futbolu bana çok şey öğretti. Sorumluluk alma konusunda seviye atlattı” dedi
DERBİLER DELİ MAÇLAR OLUYOR
Özellikle ligde derbi maçlarda yaşadığı heyecan ve aldığı keyfin altını çizen 27 yaşındaki yıldız, bu dev şölenlere olan hayranlığını gizleyemeyerek, "Diğer iki İstanbul takımıyla oynadığımız derbiler çok deli maçlar oluyor. Bu karşılaşmalarda oynamaktan hep mutluluk duyuyorum. Bu derbilerden birini bile asla kaybetmeyi düşünemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 24 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:25
- Ribery bombası!
Toplam 15
Yorum
TS taraftari olarak kesinlikle karsiyim Yonetimin artik dikkat edip 25 yas ustu oyuncu transfer etmemesi lazim. Bu adamin maasi odeyecegimize 2 tane genc oyuncu alinir.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
ahmet34 beşiktaş tarihindeki en iyi ön liberodur bence atiba . bizim ligde bu adam 38 yaşına kadar oynar yapın yeni sözleşme hak ediyor.
- Kanadalı’ya ‘talip’ çıktı
Toplam 8
Yorum
bjktufan quaresma da olduğu gibi atibayla da 2020 ye kadar uzatılsın adam tam profesyonel futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmalı
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