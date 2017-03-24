Ayrılmaya niyetim yok

Sarı-lacivertlilerin transfer bütçesi için satmayı düşündüğü Danimarka Milli Takım Kaptanı, “Türkiye’den ayrılmak gibi bir niyetim yok. Türk futbolu bana çok şey öğretti. Sorumluluk alma konusunda seviye atlattı” dedi

F.Bahçe'nin sezon sonunda transfer bütçesine katkı sağlamak amacıyla satmayı düşündüğü Simon Kjaer, Danimarka basınına çarpıcı bir röportaj verdi. Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'nın Romanya maçı kadrosunda yer alan Kaptan, "Türkiye'den ayrılmak gibi bir niyetim yok" sözleriyle transferine soğuk yaklaşırken, "Türk futbolu bana çok şey öğretti. Sorumluluk alma konusunda seviye atlattı. Bazı maçlarda yaşadıklarım, dünyanın herhangi bir yerinde bulunmayan deneyimlerdi" dedi.



DERBİLER DELİ MAÇLAR OLUYOR

Özellikle ligde derbi maçlarda yaşadığı heyecan ve aldığı keyfin altını çizen 27 yaşındaki yıldız, bu dev şölenlere olan hayranlığını gizleyemeyerek, "Diğer iki İstanbul takımıyla oynadığımız derbiler çok deli maçlar oluyor. Bu karşılaşmalarda oynamaktan hep mutluluk duyuyorum. Bu derbilerden birini bile asla kaybetmeyi düşünemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.