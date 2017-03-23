 Wiel için teklif bekleniyor – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Wiel için teklif bekleniyor

    Wiel için teklif bekleniyor
    UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle transfer bütçesi için oyuncu da satması gereken , için teklif bekliyor. Hollandalı bekin menajerine kulüp bulması halinde kolaylık sözü verildi. Yönetim, Wiel'in yanı sıra teklif gelmesi halinde Roman Neustadter'i de göndermeyi planlıyor.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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