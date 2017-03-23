Wiel için teklif bekleniyor
UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle transfer bütçesi için oyuncu da satması gereken Fenerbahçe, Gregory van der Wiel için teklif bekliyor. Hollandalı bekin menajerine kulüp bulması halinde kolaylık sözü verildi. Yönetim, Wiel'in yanı sıra teklif gelmesi halinde Roman Neustadter'i de göndermeyi planlıyor.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
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