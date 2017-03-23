 Visca’nın talibi çok – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Visca’nın talibi çok

    Visca’nın talibi çok
    Jeremain Lens'in bonservisinin alınamaması halinde yerine düşünülen Edin Visca'nın transferi kolay görünmüyor. Bosnalı yıldız için 'nin yanı sıra Al Ahli ile 'nın da Başakşehir'e teklif yaptığı öğrenildi. Sevilla'nın 4 milyon euro önerdiği belirlenirken, 'nin ise 7.5 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor. Visca bu sezon 30 maçta 10 gol atarken 9 da asist gerçekleştirdi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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