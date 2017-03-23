Visca’nın talibi çok
Jeremain Lens'in bonservisinin alınamaması halinde yerine düşünülen Edin Visca'nın transferi kolay görünmüyor. Bosnalı yıldız için Fenerbahçe'nin yanı sıra Al Ahli ile Sevilla'nın da Başakşehir'e teklif yaptığı öğrenildi. Sevilla'nın 4 milyon euro önerdiği belirlenirken, Al Ahli'nin ise 7.5 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtiliyor. Visca bu sezon 30 maçta 10 gol atarken 9 da asist gerçekleştirdi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
Visca’nın talibi çok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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