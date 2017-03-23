Uyanık Milan!
Ülkedeki kulüplerin büyük yıldızları kadroya katmak için yarıştığını yazan Jawa Pos gazetesi, Pusamania Borneo Başkanı Said Amin’in İstanbul’a gelip Van Persie ile görüştüğünü öne sürdü.
Fenerbahçe'nin sezon sonu göndermeyi düşündüğü Robin van Persie için Endonezya'dan sürpriz transfer iddiası geldi... Persib Bandung kulübünün Michael Essien'i kadrosuna katmasının ardından büyük futbolcuları almaya yönelik bir yarışın başladığı Endonezya'da Pusamania Borneo kulübünün de Van Persie için Fenerbahçe ile temas kurduğu öne sürüldü. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jawa Pos, kulüp başkanı Nabil Husein Said Amin'in, İstanbul'a geldiğini yazarken, Atiker Konyaspor mücadelesini de izlediğini kaydetti.
SOW İÇİN GELDİĞİ YAZILMIŞTI
O günlerde Amin'in Sow için geldiği yazılmıştı ancak Asyalı yöneticinin hedefinde Persie olduğu ve Konya maçı sonrası 34 yaşındaki golcü ile bir de görüşme yaptığı bilgisi paylaşıldı. Bu ikili zirvenin ardından da başkan Aziz Yıldırım ile transerin konuşulduğu öne sürüldü. Haberde iki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağı ve Persie'nin de tamam demesi halinde gelecek sezon Endonezya'nın yolunu tutacağı belirtildi.
TAKIM: 250 BİN EURO PERSİE: 7 MİLYON EURO
Persie ile ilgilendiği iddia edilen Pusamania Borneo'nun transfermarkt verilerine göre takım değeri, 250 bin euro civarında. Persie'nin ortalaması ise 7 milyon euro! Aynı şekilde 750 bin euro'luk Essien'i kadroya katan Bandung'un takım değeri 50 bin euro'ydu.
MİLAN KOLAYA KAÇIYOR!
Diğer aday ise dünya devi Milan... İtalyan ekibinin, Manchester'dan ayrıldığı dönemde Fenerbahçe kadar yüksek bir rakam öneremediği için elden kaçırdığı Persie'yi bu kez bitirmek istediği öğrenildi. Ancak maddi yönden zorda olan Milan'ın Persie'ye "Alacaklarına karşılık bonservisini alabilirsen hemen gel" diyerek bu transferi para ödemeden bitirmek istediği de gelen haberler arasında.
FEYENOORD: YUVANA DÖN
RvP hakkındaki dedikodular bununla da sınırla değil. Tecrübeli forvet için eski takımı Feyenoord'un devreye girip kadrosuna katmak istediği bildirildi. Hollanda ekibinin, Persie'nin menajeri Kes Voos'la görüşerek "Gelmek isterse kapımız ona açık. Yuvasına dönebilir" mesajı gönderdiği ifade edildi.
SOW İÇİN GELDİĞİ YAZILMIŞTI
O günlerde Amin'in Sow için geldiği yazılmıştı ancak Asyalı yöneticinin hedefinde Persie olduğu ve Konya maçı sonrası 34 yaşındaki golcü ile bir de görüşme yaptığı bilgisi paylaşıldı. Bu ikili zirvenin ardından da başkan Aziz Yıldırım ile transerin konuşulduğu öne sürüldü. Haberde iki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağı ve Persie'nin de tamam demesi halinde gelecek sezon Endonezya'nın yolunu tutacağı belirtildi.
TAKIM: 250 BİN EURO PERSİE: 7 MİLYON EURO
Persie ile ilgilendiği iddia edilen Pusamania Borneo'nun transfermarkt verilerine göre takım değeri, 250 bin euro civarında. Persie'nin ortalaması ise 7 milyon euro! Aynı şekilde 750 bin euro'luk Essien'i kadroya katan Bandung'un takım değeri 50 bin euro'ydu.
MİLAN KOLAYA KAÇIYOR!
Diğer aday ise dünya devi Milan... İtalyan ekibinin, Manchester'dan ayrıldığı dönemde Fenerbahçe kadar yüksek bir rakam öneremediği için elden kaçırdığı Persie'yi bu kez bitirmek istediği öğrenildi. Ancak maddi yönden zorda olan Milan'ın Persie'ye "Alacaklarına karşılık bonservisini alabilirsen hemen gel" diyerek bu transferi para ödemeden bitirmek istediği de gelen haberler arasında.
FEYENOORD: YUVANA DÖN
RvP hakkındaki dedikodular bununla da sınırla değil. Tecrübeli forvet için eski takımı Feyenoord'un devreye girip kadrosuna katmak istediği bildirildi. Hollanda ekibinin, Persie'nin menajeri Kes Voos'la görüşerek "Gelmek isterse kapımız ona açık. Yuvasına dönebilir" mesajı gönderdiği ifade edildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
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Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
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