Taraftarımızı güldüreceğiz

Milli takımda olan Rus futbolcu Neustadter, ummadıklarını sonuçlar aldıklarını belirtti. Ülkesinin basınına F.Bahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyen tecrübeli stoper, "Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.