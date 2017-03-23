 Taraftarımızı güldüreceğiz – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Taraftarımızı güldüreceğiz

    Taraftarımızı güldüreceğiz
    Milli takımda olan Rus futbolcu Neustadter, ummadıklarını sonuçlar aldıklarını belirtti. Ülkesinin basınına F.Bahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu söyleyen tecrübeli stoper, "Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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