 Sow’u ‘bedelsiz’ bırakmıyor – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Sow’u ‘bedelsiz’ bırakmıyor

    Sow’u ‘bedelsiz’ bırakmıyor
    'den kiralanan 'u kadrosunda tutmak isteyen 'ye kötü haber geldi. Kulübü ile görüşen Senegalli oyuncunun, "Gelecek sezon da F.Bahçe'de oynamak istiyorum" sözlerine Al Ahli'nin, "Yardımcı oluruz ancak bonservisini bedelsiz vermemiz söz konusu olamaz" yanıtı verdiği gelen haberler arasında.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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