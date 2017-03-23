Sezonu bitirecek
Dick Advocaat'ın sezon sonuna kadar görevde kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli yönetimin hem kısa süreliğine bir hoca bulma konusundaki sıkıntı hem de kupada yola devam edilmesi nedeniyle Hollandalı hoca ile sezonu bitirme kararı aldığı belirtiliyor. Ülkesine giden Advocaat, hafta sonu dönüp pazartesi günkü idmanda yerini alacak.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Sezonu bitirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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