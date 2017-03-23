 Sezonu bitirecek – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Sezonu bitirecek

    Sezonu bitirecek
    'ın sezon sonuna kadar görevde kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli yönetimin hem kısa süreliğine bir hoca bulma konusundaki sıkıntı hem de kupada yola devam edilmesi nedeniyle Hollandalı hoca ile sezonu bitirme kararı aldığı belirtiliyor. Ülkesine giden Advocaat, hafta sonu dönüp pazartesi günkü idmanda yerini alacak.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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