 Pas çalıştılar – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Pas çalıştılar

    Pas çalıştılar

    Sarı-lacivertliler, Karabük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Pot ve Been’in yönettiği antrenmanda pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

    Milli aranın ardından deplasmanda Karabükspor'a konuk olacak F.Bahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Milli takımlarda olan Mehmet Topal, Şener, İsmail, Volkan Şen, Kjaer, Lens, Neustadter, Skrtel ve Sow antrenmanda yer almadı.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pas çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.