Pas çalıştılar
Sarı-lacivertliler, Karabük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Pot ve Been’in yönettiği antrenmanda pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı.
Milli aranın ardından deplasmanda Karabükspor'a konuk olacak F.Bahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Milli takımlarda olan Mehmet Topal, Şener, İsmail, Volkan Şen, Kjaer, Lens, Neustadter, Skrtel ve Sow antrenmanda yer almadı.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deniz geliyor
Toplam 18
Yorum
ismail trabzospor onun için bir velinimet olur başarılıda olursa çok süper olur
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 3
Yorum
titi Bu adam gelecegin aziz yıldırımı onu örnek aldıgı o kadar belli ki bu yolda devam etsin aliş bey :D
- Trabzonspor'un fantastik dörtlüsü
Toplam 1
Yorum
Bence TS Sezon basi bögle oynasaydi Sampiyon Olabillirdi bence benim Düsüncüm Lider Su an besiktas Ama O kadar da iyi oynamiyorlar
Pas çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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