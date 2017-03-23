Pas çalıştılar

Sarı-lacivertliler, Karabük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Pot ve Been’in yönettiği antrenmanda pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Milli aranın ardından deplasmanda Karabükspor'a konuk olacak F.Bahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Milli takımlarda olan Mehmet Topal, Şener, İsmail, Volkan Şen, Kjaer, Lens, Neustadter, Skrtel ve Sow antrenmanda yer almadı.